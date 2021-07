L'eau monte un peu partout au Luxembourg

La carte des crues au Luxembourg est passée en pré-alerte. Depuis midi, ce mercredi 14 juillet 2021, la plupart des rivières des bassins de la Sûre, de l'Alzette et de la Chiers sont signalées en orange sur la carte du Grand-Duché, publiée par Inondations.Lu. Le bassin de la Moselle, plus au sud-est du pays, est quant à lui, de couleur jaune et renseigne ainsi un simple appel à la vigilance.

Des routes inondées



L'ACL indique que plusieurs routes sont inondées. C'est le cas du CR118 entre Consdorf et Mullerthal, la N14 entre Medernach et Larochette, le CR121 entre Vugelsmillen et Grundhof, le CR226 entre Hesperange et Izig et la N12 entre Quatre Vents et Dondelange. En outre, le parking du Daich, à Ettelbruck, a été fermée en raison de la montée des eaux.

Sur la majeure partie du Luxembourg, le risque de crues est qualifié de «mineur», par le Service hydrométrie de l'Administration de la gestion de l'eau, mais ce dernier appelle néanmoins à la «vigilance». Selon plusieurs graphes, la cote d'alerte devrait être atteinte sur la Sûre au niveau de Diekirch et de Bollendorf, le jeudi 15 juillet 2021.

D'ici là, un lecteur de L'essentiel nous a envoyé, ce mercredi après-midi vers 15h30, via notre onglet Mobile Reporter, quelques images d'inondations remarquées du côté de Steinsel, commune située au nord de la capitale et à proximité de l'Alzette.

Sur le même ton au niveau de la couleur, MeteoLux a également fait passer tout le pays à l'orange. Un avis de fortes pluies et de crues a été confirmé dans le dernier bulletin publié à 14h, ce mercredi. Par conséquent, des cumuls de pluie très importants sont attendus aux quatre coins du Grand-Duché. L'eau risque de déborder des ruisseaux et des fossés et des débordements ne sont pas à exclure au niveau des réseaux d'assainissement. Dans ces conditions, il va de soi qu'il est important de redoubler de prudence sur le réseau routier.

Une rue de Larochette inondée, ce mercredi vers 17h.

