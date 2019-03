Un motard blessé dans une collision avec un taxi

Un accident s'est produit vers 8h, mercredi matin sur la N2 entre Sandweiler et le rond-point Irrgarten, rapporte la police grand-ducale. Selon les témoins de la scène, un motard sillonnait entre les files pour se frayer un chemin dans la difficile circulation, à l'approche du rond-point en chantier.

Il a empiété sur la voie de bus. Un taxi qui venait de derrière ne pouvait plus éviter la collision et a percuté le deux-roues. Le motard a été blessé et a été transporté à l'hôpital. Selon la police, ses blessures ne mettent pas ses jours en danger.

(L'essentiel)