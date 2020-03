«Danse à la maison» fait le buzz dans le pays

«C'est pas de grande qualité, c'est mon fils qui a filmé avec son gsm», annonce modestement Lisa Mariotto qui ne s'attendait pas à ce que son clip vidéo «Danzt elo all doheem» soit regardé plus de 74 000 fois sur Facebook. La chanteuse a changé les paroles du célèbre tube de Tones and I, «Dance Monkey» pour un clip vidéo sur le thème du coronavirus et du confinement, le tout en luxembourgeois. «L'idée est rester à la maison, de danser à la maison et de garder le sourire», explique Lisa Mariotto. Sur le ton de l'humour, la chanteuse évoque le lavage de mains, la distance sociale et le confinement... Toutes les règles y passent, sur le rythme de la chanson. «Le clip est là pour dédramatiser les règles, même s'il faut être sérieux et les respecter, les internautes ont été super réactifs».

Mais Lisa Mariotto ne danse pas seule à la maison puisque d'autres personne ont participé au clip, depuis leur domicile avec quelques pas de danse, qui ont donc été ajoutés à la vidéo finale.

(mm/L'essentiel)