La police sera sur les dents pour le réveillon

Les opposants aux mesures sanitaires ont annoncé une nouvelle manifestation pour la nuit de la Saint-Sylvestre. La police a indiqué ce jeudi qu'elle sera naturellement présente et qu'elle «suivra de près» la manifestation «avec un dispositif adéquat». Comme les week-ends précédents, les contestataires pourront manifester du Glacis à la Place de l'Europe.

La police grand-ducale sera d'ailleurs mobilisée tout au long de la nuit du Nouvel An, avec une présence renforcée. Et les agents veilleront au respect des mesures de lutte contre la pandémie. En effet, depuis samedi dernier, les bars et restaurants sont tenus de fermer à 23h et le réveillon n'est pas une exception. L'application du régime CovidCheck et les règles liées aux rassemblements seront aussi surveillées par les autorités.

Nuit chargée

Hors Covid, la police sera aussi présente «dans le cadre de la prévention de la criminalité et de la surveillance générale du territoire». La nuit du 31 décembre au 1er janvier est en effet souvent une des plus chargées de l'année et la police renforce ses effectifs pour réagir aux appels de la population et pouvoir intervenir en cas de besoin.

D'ailleurs, la police demande aux citoyens de n'appeler le 113 «qu'en cas d'urgence, de menace ou de danger», histoire de ne pas encombrer le standard. Pour les affaires non urgentes, il est demandé de contacter son commissariat local dans les jours qui viennent. Enfin, qui dit Nouvel An dit feux d'artifice... si votre commune le permet. La police vous demande de vous renseigner au préalable et, le cas échéant, de respecter les précautions de sécurité et de vous concerter avec vos voisins avant de faire exploser vos pétards.

