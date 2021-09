Une tenue de rentrée pour tous les élèves

«Tous les enfants ont droit à des habits propres pour la rentrée et à des souliers à la bonne taille. Même si leurs parents ont besoin d'aide sociale». Portés par cette idée, John Bei, Malou Wies et quelques autres bénévoles s'activent depuis deux ans et demi à la Kleederstuff Schuller, à Schouweiler. Sur les étagères, des chaussures, des vêtements, des manteaux, des sacs d'école… Des affaires de seconde main «propres et dans un état impeccable, sinon on ne les prend pas», insiste Malou Wies. Les dons viennent de tout le pays. «Quand on sait ce que coûte une rentrée!».

Dans les rayons, une maman enceinte fait son choix. «On manque un peu de vêtements pour garçons entre 3 et 10 ans», dit Malou Wies. Si la rentrée est un temps fort, le projet social porté par Dippech Hëlleft, présidé par John Bei, fonctionne toute l'année avec aussi des vêtements, des jouets ou des affaires pour les adultes. Et comme dans une boutique, les collections tournent. Ce qui n'a pas trouvé preneur part pour aider en Ukraine ou au Togo.

Chaque année, une centaine de familles viennent se servir à la Kleederstuff. Sur présentation du numéro de l'office social, avec l'âge des enfants et une participation de 5 euros à chaque passage, la famille peut venir prendre trois tenues par personne, toutes les six semaines. Quand il lui manque quelque chose, l'ASBL offre parfois une aide pour un achat dans un magasin. La Kleederstuff a aussi soutenu des familles frappées par la crise sanitaire ou les récentes inondations. «On a de plus en plus de monde, mais de moins en moins de bénévoles pour donner un coup de main», regrette Malou Wies.

(Nicolas Martin/L'essentiel)