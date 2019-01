Le Findel a encore battu des records en 2018

Le Findel a vu passer 4,04 millions de passagers en 2018, selon des chiffres publiés ce vendredi. Ce qui constitue une augmentation de 12% par rapport à 2017, une année déjà record avec 3,6 millions de personnes à l'aéroport luxembourgeois. Le mois de juillet a été celui qui a connu la plus forte affluence, avec 397 000 passagers. Sur cinq ans, l'augmentation de la fréquentation de l'aéroport s'élève à plus de 83,6%, par rapport aux 2,2 millions de passagers de l'année 2013.

Pour lux-Airport, ces chiffres sont notamment liés aux nouvelles destinations proposées, comme Bordeaux, Keflavic en Islande, Brac en Croatie ou encore, en destinations saisonnières, Ras Al Khaimah (Émirats arabes unis), Marrakech, Séville et Enfidha (Tunisie).

Porto reste toutefois la destination la plus populaire, devant Lisbonne, Munich, Francfort et Londres, précise lux-Airport dans son communiqué. Qui ajoute avoir vu passer pour la première fois en 2018 des avions d'une nouvelle génération, moins gourmands en kérozène, comme l'Airbus 320 Neo et le Boeing 737-8 Max.

Sollicité par «L'essentiel», Luxair revendique 50% du trafic, soit deux millions de passagers. LuxairTours a enregistré une hausse de 10% en termes de passagers et les lignes régulières une augmentation de 12%.

(L'essentiel)