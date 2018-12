Les Maîtres s'exposent au Palais de l’Arbed

C’est un voyage onirique vers ce qu’artistes et artisans luxembourgeois font de mieux, qui est proposé jusqu’à ce dimanche inclus, au 19 Liberté, l’ancien Palais de l’Arbed réinvesti par la Spuerkeess, dans la capitale. Le deuxième événement monté par l’association De Mains de Maîtres Luxembourg a réuni dans cet écrin, qui vaut à lui seul le détour, une centaine d’exposants autour du thème «Gestes & Merveilles», sous l’impulsion de Guillaume et Stéphanie, le couple grand-ducal héritier.

Bois, verre, céramique, béton, métal, peinture sur soie… Un large éventail de matières est exploré, sublimé. «Il s’agit de montrer que beaucoup de savoir-faire, techniques et matériaux sont encore utilisés. Avec des objets naviguant du design à l’utilitaire, on est à la frontière entre l’art et l’artisanat», souligne Jean-Marc Dimanche, commissaire général de l’exposition.

«Apporter de la poésie»

Le visiteur se promène d’une salle à l’autre, découvrant ici les bijoux de Lucie Majerus ou Léonie Fonck, tout près du Dragon, «vélo» en noyer et acier de rail de chemin de fer de Stephan Bechet, plus loin les porcelaines de Doris Becker et Marianne Steinmetzer, ou encore les robes de Jennifer Lopes Santos… Alain Calliste et sa femme Anne-Claude Jeitz travaillent quant à eux le verre comme de la dentelle.

À travers leurs œuvres, légères et transparentes, comme la Rose, en clin d’œil au passé quand le Luxembourg en était un grand producteur, «nous voulons apporter de la poésie, transmettre une émotion», explique Alain Calliste. L’artiste verrier transmet aussi son savoir-faire au public, notamment les jeunes, qui ne manquent pas de le questionner.

Un baby-foot Hermès

Une pièce réunit des artistes étrangers, venus de France –pays invité d’honneur –, de Belgique et d’Allemagne. Au rez-de-chaussée, la part belle est faite aux collaborations entre artistes et grandes manufactures, avec notamment Françoise Pétrovitch, qui revisite une pièce des Emaux de Longwy, ou Gilles Gardula, amenant finesse et design dans les productions de la Fonderie Massard.

Esthétique et ludique, on trouve aussi un baby-foot Hermès, en sycomore et cuir, où les joueurs ont été habillés en jockeys. Au total plus de 300 pièces, qui sont mises en vente. «L’association prélève une commission sur les ventes, pour financer une bourse pour artisans et futurs artisans», relève Jean-Marc Dimanche. La première bénéficiaire, Sarah Meyers, expose ainsi ses porcelaines colorées, après une formation reçue en Chine.

