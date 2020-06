L'été arrive, la météo se met au diapason

Cette année, il n'y aura pas de grandes célébrations, à l'occasion de la Fête nationale, pandémie oblige. Mais vous pourrez quand même aisément profiter du jour férié de mardi, qui sera bien ensoleillé, annonce MeteoLux. En effet, l'été, qui commence officiellement ce samedi, arrive tout doucement sur le Luxembourg.

Ainsi, après un samedi mitigé, le dimanche sera sec et peu nuageux, avec un mercure qui grimpe jusqu'à 23°C. Puis, à partir de lundi, et au moins jusqu'à jeudi, le ciel sera parfaitement dégagé et le soleil régnera sur le Grand-Duché. Le thermomètre grimpera lui progressivement. Lundi, il fera de 12 à 14°C le matin et de 21 à 23°C l'après-midi. Jeudi, il atteindra de 17 à 19°C aux premières heures du jour et de 28 à 30°c au plus chaud de la journée.

Si le début du week-end prochain devrait être du même acabit, beau et chaud, le temps pourrait se dégrader avec des orages et une chute des températures à partir de dimanche 28 juin. Reste à profiter du début de l'été d'ici là.

(L'essentiel)