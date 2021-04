Figure du DP, Paul Helminger est mort

Né le 28 octobre 1940, Paul Helminger, membre du DP, avait commencé la politique en étant directeur de cabinet du Premier ministre Gaston Thorn de 1974 à 1979 avant de devenir secrétaire d'État dans le gouvernement de Pierre Werner de 1979 à 1984. Il a ensuite été député de 1984 à 1989 et de 1994 à 2012, ainsi que bourgmestre de la capitale de 1999 à 2011.

Paul Helminger, ici à gauche, aux cotés de Gaston Thorn et du président américain Jimmy Carter. (Editpress)

Il avait pris ses fonctions de bourgmestre en 1999 au départ de Lydie Polfer pour le gouvernement (elle a été ministre des Affaires étrangères et vice-Première ministre de 1999 à 2004) et quitté cette fonction avec un certain panache. En 2011, tête de liste du DP qui avait remporté les élections communales, il avait abandonné son fauteuil de bourgmestre à un certain Xavier Bettel, alors conseiller communal, qui avait obtenu quelques voix de plus que lui.

«Le Luxembourg perd un grand politicien»

«Il a reçu plus de voix que moi, c’était donc naturel qu’il devienne bourgmestre», avait confié à L'esentiel Paul Helminger qui ne tarissait pas d'éloges sur son successeur: «Il a l’enthousiasme de la jeunesse et a acquis au fil des ans, tant au conseil communal qu’à la Chambre, des compétences remarquables et un savoir-faire indéniable».

Le Premier ministre s'est dit «extrêmement triste» et a rendu hommage à un «politicien dévoué mais surtout un père de famille sincère qui laissera un grand vide à beaucoup», a-t-il tweeté. La présidente du DP, Corinne Cahen, a indiqué que «le Luxembourg perdait un grand politicien avec une longue expérience, beaucoup d'engagement et une grande disponibilité».

«Un ami fidèle et chaleureux»

Lydie Polfer, qui a précédé et succédé à Paul Helminger à la tête de la capitale, fait part de sa «grande tristesse et consternation». Dans une lettre de condoléance, elle affirme que Paul Helminger, pendant ses 12 ans de mandat au Knuedler, «s'est investi avec un fort et inlassable dévouement pour sa capitale et ses habitants, mettant tout en œuvre pour assurer que la ville soit préparée aux défis» de l'avenir et «pour en faire une capitale européenne forte, moderne et en plein essor». Selon l'actuelle bourgmestre, «avec lui, nous perdons non seulement un homme politique qui a profondément marqué le destin de la capitale, mais un ami fidèle et chaleureux».

Élu CSV de la capitale, Laurent Mosar s'est déclaré «profondément attristé» et se souvient des bons moments qu'ils ont partagés au conseil échevinal de 1999 à 2005, quand ils étaient tous les deux échevins. Serge Wilmes a salué «un bourgmestre engagé» avec lequel le CSV a toujours bien travaillé.

D’DP trauert em de Paul Helminger Mam Paul Helminger verléiert Lëtzebuerg e Politiker, deen d’Land an d’Stad Lëtzebuerg... Publié par Corinne Cahen sur Samedi 17 avril 2021

(mc/L'essentiel)