Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Spectacle La comédie musicale «Cabaret», acclamée à Broadway

«Cabaret» est à l'affiche au Grand Théâtre de Luxembourg jusqu'à ce dimanche. Cette comédie musicale a triomphé sur les scènes de Broadway et du West End, et a remporté 8 Oscars dans sa version cinématographique avec Liza Minnelli et Joel Grey. Cette chronique musicale sur fonds de passions amoureuses se déroule à Berlin en 1931, alors que l’ère de la République de Weimar tire à sa fin et que le parti nazi gagne en popularité.

Danse Un spectacle décalé à la Banannefabrik

Léa Tirabasso explore de manière tragicomique la condition humaine avec The Ephemeral Life of an Octopus. Cette création qui se situe à mi-chemin entre théâtre et danse, est à découvrir ce samedi soir (à partir de 19h) à la Banannefabrik, à Luxembourg. Elle fait se rencontrer quatre interprètes qui réfléchissent sur l'étrangeté d'avoir un corps et dépeignent l'expérience grotesque et ironique de la maladie. Un spectacle décalé, par moments drôle, qui ne devrait pas vous laisser de glace.

Concert Filiband, entre Reggae, Worldmusic et Hip-Hop

Le groupe franco-belgo-luxembourgeois Filiband se produit vendredi soir (à partir de 21h) au Flying Dutchman, à Beaufort. La musique de Filiband est un mix de Reggae, Worldmusic et hip hop. Les chansons sont rythmiques, accompagnées d’instruments africaines comme le Djembè et la Kora. Avec pas moins de 9 artistes-musiciens, les concerts de Filiband promettent beaucoup d'énergie sur scène.

«Pouytita» de Filiband:

«Winterlights» Profiter de l'ambiance des fêtes jusqu'à dimanche

Odeurs de vin chaud et cannelle, illuminations féeriques patinoire et ambiance hivernale sont à retrouver depuis fin novembre sur la place Guillaume II à Luxembourg, dans le cadre des «Winterlights». Vous pourrez encore en profiter jusqu'à ce dimanche.

(L'essentiel)