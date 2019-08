Les Playmobil débarquent en force à Clemency

Pour la 14ème fois, déjà, la salle des sports et l’école de Clemency, dans la commune de Bascharage et tout près de la frontière belge, deviendront durant deux jours le royaume des Playmobil, ces petites figurines créées en 1974 et qui continuent à avoir du succès auprès des nouvelles générations.

«Des plus petits aux plus grands, tout le monde va pouvoir trouver son bonheur ce samedi 24 et ce dimanche 25 à la rue de Sélange à Clemency », affirme d’emblée Claude Hengel, président de l’association Playmo - Frënn Lëtzebuerg. « Plusieurs tableaux seront proposés: le château et la parade Disney avec ses personnages, le studio de cinéma inspiré du film Playmobil, ou encore l’aéroport de Barcelone. Et tant d’autres choses, sans oublier des stands de ventes qui permettront aux collectionneurs de trouver des pièces assez rares. »

D’année en année, l’événement « LuxPlaymoDays » continue de monter en puissance en proposant des tableaux inédits grâce au concours de spécialistes originaires de toute l’Europe. « Sur la totalité du week-end entre 3000 et 4000 visiteurs sont attendus », précise Claude Hengel. «On pourrait s’agrandir, mais on veut rester au cœur du village pour garder une taille humaine avec des exposants passionnés qui ne comptent pas les heures pour proposer des tableaux de très haute qualité.»

Et pour y avoir mis les pieds lors des préparatifs ce vendredi, alors que tout était encore en construction, on peut vous assurer que le spectacle proposé ne décevra pas les amateurs de Playmobil. L’entrée est fixée à 2,5 euros pour les adultes et c’est gratuit pour les enfants. Une tombola à 1 euro permettra également de remporter des Playmobil. L’intégralité des bénéfices sera reversée aux victimes de la tornade qui a frappé la commune le vendredi 9 août.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)