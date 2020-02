L'artiste Jeremy Palluce rêve d'un «défilé au Mudam»

Depuis le lancement de sa première collection de vêtements sous le nom «Palazzo Parano», le Luxembourgeois Jeremy Palluce est devenu une personnalité bien connue parmi les jeunes du pays. «J’ai débuté par le graffiti à l’âge de 16 ans, c’est de là que vient ma signature artistique, Skobe», raconte l’étudiant en arts de 25 ans qui ne jure que par Virgil Abloh, créateur et directeur artistique chez Louis Vuitton.

Si, à ses débuts, ses pièces se vendaient environ 25 euros, les choses ont changé depuis. Certaines peuvent se payer une cinquantaine d’euros, voire plus. «L’exclusivité est au cœur de mes concepts. Toutes les pièces de mes quatre collections sont limitées. Même si on me le demande, je n’en refais pas. Il y a un côté exclusif, mais aussi durable», souligne l’habitant de Schifflange.

Pulls, tee-shirts, casquettes, polaires... Une cinquième collection se prépare déjà. Mais le binôme du rappeur Bazooka Brooze a plus d’un tour dans son sac. Il crée des couvertures pour des musiciens locaux, mais aussi leur merchandising. Mais il aussi devient peintre à ses heures perdues. Dimanche, à 16h, il organise un vernissage avec Jo Malano et Lenny Bucco, à la Galerie 39. Et ses ambitions ne cessent de grandir: «Mon souhait est d’organiser un défilé de mode au Mudam».

(Ana Martins/L'essentiel)