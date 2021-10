Ces entreprises mettent le cap sur la Lune

Maana Electric

Lunabox. Derrière ce nom type coffret cadeau, une entreprise, Maana Electric, et un projet: construire des panneaux solaires sur la Lune. Le principe: «On purifie le régolithe (sable lunaire) pour produire du silicium puis des cellules photovoltaïques qui fourniront de l’électricité», éclaire Fabrice Testa, CFO et cofondateur de la société installée à Foetz depuis 2018. Le tout tient dans une «boîte» de trois tonnes, qui pourrait intéresser des gros acteurs du spatial comme Airbus, SpaceX, ou des agences voulant alimenter une base lunaire. Le dirigeant aimerait voir sa Lunabox alunir d’ici la fin de la décennie. D’ici là, Maana Electric compte envoyer un premier module en test, d’ici 2024.

La technologie, «unique», sera déjà éprouvée sur Terre, avec la Terrabox. Le prix sera moins cher que le marché et l’empreinte carbone «nulle», vante Fabrice Testa, qui compte montrer le processus complet d’ici la mi-2022. Maana Electric compte une quarantaine de salariés et vient d’ouvrir une antenne à Dubaï.

iSpace Europe

En 2023, un rover fabriqué au Luxembourg roulera sur la Lune. Construit par iSpace Europe, il sera chargé de ramener sur Terre une centaine de grammes de régolithe. «Une fois ce sol lunaire récolté, on exercera la loi de 2017 sur les ressources spatiales du Luxembourg, pour le détenir, et on transférera le droit de propriété à la NASA», lance Julien-Alexandre Lamamy, directeur général iSpace Europe. La compagnie privée développe aussi un alunisseur, un vaisseau-cargo. «C’est un peu le Fedex pour le transport lunaire», image-t-il.

Ce «premier alunisseur fabriqué en Europe», d’une capacité de charge utile de 30 kilos, est conçu au Japon. Il est en cours d’assemblage et de tests finaux chez Ariane Group en Allemagne. Le lancement se fera l’an prochain sur une fusée de SpaceX - il transportera un rover dubaïote. Le Luxembourg aura son rôle. Une salle de contrôle, dans les bureaux du Paul Wurth InCub, permettra de «recevoir les données de l’alunisseur et le contrôler en cas de soucis à Tokyo». L’équipe au Grand-Duché, d’une vingtaine de personnes et qui grandit, traitera aussi les données transmises par les appareils lors des futures missions.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)