La conductrice, ivre, fonce sur une maison

La police grand-ducale a dû sévir contre deux automobilistes qui avaient trop bu, dimanche soir. Vers 22h40, un conducteur a percuté un panneau de signalisation, route de Gilsdorf, à Diekirch.

Un autre accident s'est produit une vingtaine de minutes plus tard, sur la route de Zoufftgen, à Dudelange. Une conductrice, ivre, a perdu le contrôle de son véhicule en tournant et s'est écrasée contre les escaliers, et le mur d'une maison familiale. La voiture ne s'est immobilisée qu'une centaine de mètres plus loin. Après un test d'alcoolémie, les agents ont fait un rapport contre la femme, qui a toutefois été autorisée à conserver son permis de conduire, pour le moment.

(L'essentiel)