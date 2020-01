L'euthanasie est très bien acceptée par les résidents

Une tendance claire et nette. 85% des résidents sont favorables à l'euthanasie et à l'assistance au suicide, selon les résultats d'une enquête*, présentés ce lundi, à l'occasion des 10 ans de la loi (du 16 mars 2009) qui les ont légalisés. Sur ce pourcentage, 44% pensent que la loi est bonne pour éviter les souffrances et 36% mettent en avant le choix du patient. 51% seraient également favorables à étendre la loi aux 16 à 18 ans.

Là où cela pêche encore, «c'est au niveau de l'information, quant à la législation existante mais aussi sur ce qu'on peut faire quand on est en fin de vie», souligne Lotty Prussen. Ainsi seuls 36% des sondés se sentent bien informés. 79% pensent qu'ils est important de connaître un médecin disposé à pratiquer des euthanasies. Et 78% seraient favorables à une consultation spéciale pour parler de la fin de vie.

Taux assez bas

En 10 ans, 71 euthanasies ont été pratiquées. «Cela représente environ 0,27% des décès», souligne Lotty Prussen, présidente de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation de la loi sur l'euthanasie et l'assistance au suicide. «C'est un taux assez bas, en Belgique il est de 1 à 2% et aux Pays-Bas de 5 à 6%».

À noter que la mort est un sujet qui préoccupe les résidents. 50% pensent régulièrement à celle de leurs proches, 44% à la mort en général et 34% à leur propre décès. 20% discutent régulièrement de la mort avec d'autres personnes.

*L'enquête, menée par TNS Ilres, a été réalisée à l’automne dernier auprès de 1 006 résidents.

(Sévrine Goffin/L'essentiel )