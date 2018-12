«L'essentiel» devient une pièce de collection

Alors que la presse écrite fait face à une baisse globale de lectorat, elle peut néanmoins compter sur l'un de ses plus fidèles fans, Werner Steiner. Ce gazettophile suisse de 67 ans possède quelque 1 800 journaux du monde entier, qu'il stocke dans son appartement.

Ce chiffre n'est cependant qu'une estimation approximative. L'ancien ingénieur du son, qui n'a plus tenu de compte ces derniers temps, estime sa collection à plus de 2 000. Les journaux qu'il reçoit au fil du temps, ainsi que le média et le pays d'origine sont normalement soigneusement consignés dans une liste. Celle-ci contient des numéros en langue allemande, mais également en provenance de France, du Danemark, d'Italie, d'Espagne, de Finlande et même de Russie ou du Japon. Et également du Luxembourg.

Un beau journal est «comme un bouquet de fleurs»

Werner Steiner a écrit à six médias différents et a obtenu un exemplaire de L'essentiel pour sa collection. «La présentation est bonne, il se lit bien, il est clair et agréable à lire», affirme le Suisse. Selon lui, une seule chose est importante: «Qu'on soit jeune ou âgé, si le journal ne capte pas l’œil du lecteur, il ne sera pas lu. C'est là tout l'art.» Le Suisse dit avoir bien reçu l'exemplaire de L'essentiel qui a trouvé sa place parmi tous les autres spécimens de sa collection.

Selon le collectionneur, un beau journal se doit d'être haut en couleurs, frais et gai «comme un beau bouquet de fleurs». Et il est bien placé pour faire des comparaisons, car, fils d'un imprimeur et d'une relieuse, il a grandi au milieu des caractères d'imprimerie. S'il n'a commencé sa collection de manière intensive qu'il y a huit ans, il a manipulé des journaux dès l'été 1983, alors qu'il travaillait au service de restauration de la compagnie Swissair. À l'époque, il ravitaillait les avions de publications en provenance du monde entier. «C'était la première fois que j'ai ressenti l'ampleur du monde», dit-il.

(Stefanie Braun/L'essentiel)