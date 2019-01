La conjoncture est bonne pour lancer l’Autofestival

Avec 52 811 voitures neuves écoulées l’an passé sur le marché luxembourgeois, le secteur de l’automobile a établi un nouveau record de ventes. C’est sur cette dynamique positive que va s’ouvrir la 55e édition de l’Autofestival. La «grand-messe» de l’automobile se tiendra du samedi 26 janvier au lundi 4 février. Quelque 75 concessions seront mobilisées à travers le pays, avec plus de 130 showrooms, où les visiteurs pourront déambuler à la découverte des différents modèles. Une cinquantaine de nouveautés sont annoncées.

Adal et Fegarlux fusionnent



Les deux associations organisatrices de l'Autofestival, l'Adal et la Fergarlux, ont annoncé lundi leur fusion. Elles se sont réunies sous la Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité (FEDAMO). La nouvelle association regroupe 180 entreprises du secteur automobile, pour plus de 5 000 employés. La volonté est de parler d'une même voix, de gagner en efficacité, et d'aborder de nouveaux sujets ont fait valoir les présidents respectifs, Benji Kontz et Philippe Mersch. Les deux conseils d'administration sont joints dans un premier temps, et la répartition des tâches et des postes devrait se faire d'ici la mi-2019.

Pour les professionnels, l’événement est décisif, avec un tiers des immatriculations annuelles résultant des bons de commande signés pendant cette grosse semaine. «Nous sommes raisonnablement optimistes si on regarde le développement de l’automobile en général et comment la clientèle luxembourgeoise réagit aux nouveautés. Et il y en aura de nombreuses pendant le festival, avec aussi plus de véhicules électriques ayant de belles autonomies, qui commencent à être très intéressantes. C’est le moment de s’intéresser à ce type de véhicules, même si ce n’est pas encore pour acheter», observe Philippe Mersch, président de la Fegarlux (Fédération des garagistes du Grand-Duché de Luxembourg).

Un choix de plus en plus grand

Les motorisations alternatives (hybrides et électriques), même si elles connaissent une évolution positive, restent marginales (moins de 1,5% du parc total). La volonté gouvernementale de pousser l’électromobilité, avec le remplacement annoncé de l’abattement fiscal par une prime à l’achat de véhicule à zéro émission, pourrait pousser la gamme, espèrent les organisateurs. Dans le même temps, l’an dernier a été marqué par un croisement des courbes des immatriculations de voitures neuves essence (48,9%) et diesel (46,9%), alors que cette dernière motorisation trustait le marché depuis de très nombreuses années.

«On est revenus à la normale, après que le diesel a été poussé par des incitatifs gouvernementaux pendant des années, et ce n’est plus le cas aujourd’hui. Les motorisations essence et diesel se partagent le marché, c’est une situation qui est plus normale qu’auparavant», analyse Benji Kontz, président de l’Adal (Association des distributeurs automobiles luxembourgeois). Et d’observer: «Aujourd’hui, il y a une panoplie de choix qui n’a jamais été aussi grande. Le consommateur doit faire son propre choix avec nos conseillers commerciaux qui ont fait les formations pour connaître les avantages des différentes motorisations et qui sont à même de le guider».

Pour s’y retrouver, et cibler ses visites en amont, les futurs clients peuvent déjà avoir un aperçu des modèles présents lors du festival sur myauto.lu.

(L'essentiel/Mathieu Vacon)