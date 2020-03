Les combi «made in Luxembourg» s'arrachent

Chez Dupont de Nemours, à Contern, les machines tournent actuellement à plein régime. Et pour cause: «Depuis l'éruption officielle du coronavirus, nous constatons une forte augmentation de la demande», affirme le responsable produit de l'usine de Contern, Albrecht Gerland. Le géant américain de la pétrochimie est le numéro un mondial de la fabrication de combinaisons de protection. Il en produit en moyenne 200 millions par an. Et la demande n'est pas près de s'arrêter, si l'on observe les chiffres de production de l'usine à l'heure actuelle.

Dans un premier temps, la quantité de marchandises exportées vers la Chine, où le coronavirus a fait son apparition, a fortement augmenté. Mais avec l'évolution de la propagation du Covid-19, l'Europe serait de plus en plus le point central des livraisons pour Dupont.

La demande ne cesse de croître

À Contern, le deuxième site de production de Dupont après celui de Richmond, aux États-Unis, on fabrique le Tyvek. Ce matériau synthétique non-tissé très fin et léger, extrêmement résistant et respirant, part en Asie sur d'énormes rouleaux, où il est utilisé pour la confection de combinaisons protectrices.

Ces combinaisons à usage unique sont avant tout destinées à des personnes directement en contact avec des patients infectés, à savoir les médecins et le personnel soignant. Mais la demande auprès des administrations, de la police et des douaniers qui effectuent des contrôles au sein de la population ne cesse de croître.

(L'essentiel/dpa)