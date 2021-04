Avec la crise, «ça devenait nécessaire de changer d'air»

Les vacances de Pâques approchent à grands pas et certains résidents ont décidé de changer d’air. Avec sa femme et ses trois garçons, David a quitté le Luxembourg vendredi pour aller s’aérer une semaine au bord de la mer, à Ellemeet aux Pays-Bas. «Ça devient nécessaire de prendre une bonne bouffée d’iode» témoigne le papa de 40 ans qui n’est pas parti depuis l’été dernier. Alors que sa femme Muriel et lui sont en télétravail dans leur résidence au Kirchberg depuis plusieurs mois, bouger est devenu inévitable. «On vit au milieu des tours, voir un peu d’horizon, ça fait du bien. Surtout avec les enfants, qui sont en vacances et pour lesquels il faut trouver une occupation».

D’ailleurs cette famille ne part pas seule, des amis, également résidents au Grand-Duché, les retrouveront sur place. «Nous sommes 5 adultes et 7 enfants. Bien sûr, il faudra songer à des occupations tout en évitant de prendre trop de risques inutilement» rassure le père de famille. Pas de musées ou de boutiques puisque le pays est confiné depuis décembre. Mais des balades à vélo ou à pied, en bord de mer et dans la nature, voici ce qui attend les trois garçons âgés de 8, 4 et 2 ans. Sans compter les soirées jeux tous ensemble.

Quid des mesures à prendre pour se rendre dans le pays? «On essaie de se faufiler entre les règles de chaque pays. Mais nous essayons surtout d’appliquer les mesures barrières simples, comme la distanciation», raconte David. D’ailleurs il a tout prévu, pour passer un voyage sans encombre. «J’ai fait un test PCR avant de partir aux Pays-Bas, même si ce n’est pas obligatoire (NDLR: cette mesure ne concerne que les transports aériens)» confie-t-il avant d’ajouter que «la Belgique exige simplement une attestation sur l’honneur confirmant que nous ne faisons que transiter». Pas de contraintes non plus pour le retour au Luxembourg, pour les voyages par voie terrestre, aucun test PCR négatif n’est demandé.

(Noémie Koppe/L'essentiel)