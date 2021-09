«Le LSAP dispose des politiciens les mieux aimés»

L’essentiel: «Monsieur Kersch, quel rôle la pandémie a-t-elle joué dans votre décision?

Comme à tout le monde, la pandémie m’a causé beaucoup de soucis. Personnellement, elle m’a coûté énormément d’énergie pour la mise en place de toutes les mesures destinées à la combattre, spécialement au niveau social et du marché de l’emploi.

De quoi attiser votre envie de jeter l’éponge?

De toute façon, j’ai toujours été fervent de la doctrine du LSAP de limiter la durée des mandats à dix ans. Bon, le peuple luxembourgeois en a décidé autrement. Mais pour moi, personnellement, je crois que si on se donne dix ans et que l’on conclut tous les accords nécessaires pour mener à bien sa tâche, alors je crois qu’on a droit, à l’âge de 60 ans (ndlr: qu’il fêtera le 27 décembre), de penser à ce qu’on va faire après. C’est pour cela que dans ma tête il a toujours été clair que je ne serais plus membre du prochain gouvernement, quoi qu’il advienne.

Vous renoncez aussi à vous présenter comme tête de liste du LSAP aux prochaines élections…

De mon point de vue, c’est impossible, c’est inconciliable, vu que je ne serai pas membre du prochain gouvernement. C’est une question d’honnêteté vis-à-vis de l’électeur d’annoncer que l’on n’est pas candidat.

Outre cette pandémie énergivore, ressentez-vous une certaine lassitude dans la gestion des affaires de l’État?

Non, pas du tout. La preuve: ce mercredi, je vais présenter trois projets de loi de très grande importance, concernant le harcèlement moral, l’élargissement du chômage partiel, et le droit à la déconnexion. Bref, comme vous le voyez, le travail s’accomplit! Mais je ne peux pas nier que tout cela coûte beaucoup d’énergie. Or, j’ai une famille, une jeune femme et un jeune enfant encore à la maison. Il faut faire des choix dans la vie. Donc, pour moi, c’est clair, je reste le serviteur de l’État, mais il y a une limite.

Iriez-vous jusqu’à envisager de quitter vos fonctions avant la fin de l’actuelle législature?

C’est quelque chose qui n’est pas aujourd’hui à l’ordre du jour. On verra ce que l’avenir réservera…

Quelle pourrait être l’incidence de votre décision sur votre parti, le LSAP? Y aura-t-il une redistribution des cartes?

Le LSAP dispose des politiciens les mieux aimés au Luxembourg. Je crois que les citoyens reconnaissent que les ministres socialistes ont tous fait un énorme boulot pendant la pandémie. Derrière les têtes de gondole, il y a pas mal de jeunes qui font un travail extraordinaire au niveau du parlement, et encore derrière dans les communes. Bref, je n’ai aucune crainte qu’un éventuel départ de ma personne puisse entraver les chances électorales du LSAP. Tout au contraire, pour ma part, je vais aider mon parti à poursuivre un but électoral et à gagner les élections. Au moins regagner les trois sièges que nous avons perdus la dernière fois. A mon avis, il y a une grande chance de devenir pour la première fois le premier parti au Luxembourg. Avec comme corollaire de pouvoir désigner le Premier ou la Première ministre.

À qui pensez-vous en particulier?

Consultez les sondages et vous verrez les personnes qui sont bien aimées. Comme je vous l’ai dit, il n’y aura pas le moindre problème pour remplir ce mandat.

(Recueilli par Jean-François Colin/L'essentiel)