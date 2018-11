C'est Noël avant l'heure dans la capitale!

«Toutes ces illuminations, le sapin et la grande roue... le cadre est superbe!», Émilie, 34 ans, Hanna et Lola, 30, toutes trois instagrammeuses, profitaient des décors des marchés de Noël de Luxembourg-ville, pour se prendre en photo mais aussi pour se repaître de churros et de vin chaud.

Comme elles, de nombreux visiteurs se déplacent par vague entre la place de la Constitution, la place d'Armes et la Grand-Rue, ce samedi en fin d'après-midi. Vendredi, l'ouverture des marchés de Noël avaient déjà attiré la foule à la plus grande satisfaction des commerçants.

«Il faut dire que la météo a été parfaite hier, commente la patronne du chalet de restauration et vin chaud luxembourgeois, Goldener Stern. En plus la Ville fait toujours les choses en grand et l'emplacement, au pied de la Gëlle Fra, face à la vallée, est vraiment scénique».

Beaucoup de familles

Ce n'est pas Sara,19 ans, et Oscar, 18, barcelonais qui diront le contraire. «On a assisté au coucher de soleil sur le marché, on ne s'attendait pas à trouver d'aussi jolies vues au Luxembourg», déclare la jeune femme en attaquant sa barbe à papa.

Si de nombreux visiteurs sont venus en couple ou entre amis, les familles également sont bien représentées. «On habite la Ville, on vient chaque année... de nombreuses fois chaque année», commente Laura, maman des petites Imogen, 11 ans, et Laura, 8.

«On va sur les manèges, on mange des sucreries et on achète du matériel pour faire des bougies pour décorer la maison pour Noël», détaille Imogen.

(Séverine Goffin/L'essentiel)