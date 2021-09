Courir avec Martin pour aider les enfants malades

Lors de la course Lëtz Go Gold, de la Fondatioun Kriibskrank Kanner, samedi 25 septembre, Martin, 5 ans, est persuadé «qu’il portera son costume de Jedi et va courir. Pour le costume, c’est négociable, sourit sa maman Noémie, frontalière française, infirmière au Luxembourg. Mais j’ai inscrit notre équipe pour la marche car Martin fatigue encore vite».

Le garçon a développé une leucémie à l’âge de 1 an et fait une rechute qui lui a valu une greffe de moëlle en 2020 en plein Covid. Il est aujourd’hui convalescent. Les dons récoltés à la course financeront la recherche contre le cancer pédiatrique, pour aider des patients comme Martin à se battre et à participer à des essais cliniques. Le nerf de la guerre est l’argent. «Les traitements utilisés sur un enfant sont archaïques, relate Anne Goeres, directrice de la Fondation. On a recours à des chimios pour adultes qui sont toxiques car les doses sont plus élevées pour un enfant». «Certains médicaments ont un goût infect. On a de la chance que Martin est facile et sait qu’on a fait ça pour son bien», dit Noémie.

«Comme une récompense»

Quand de l’argent est injecté, il fait des miracles. «Nous avons eu notre premier patient traité grâce à une technique venue des USA et prise en charge par la CNS. La guérison est quasi immédiate», relate Anne Goeres. Le souci, «ça n’est que pour certains cancers et ça coûte 400 000 euros».

La fondation cherche le maximum de participants pour la course. Il reste jusqu’à mardi minuit pour s’inscrire. Martin voit ce jour «comme une récompense. En traitement, il a dû être protégé non-stop, limité dans ce qu’il pouvait faire et manger. Mais samedi, il commandera tout ce qu’il veut au food truck et verra ses amis sans contraintes», dit la maman.

