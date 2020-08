Les importations de tabac auraient été trop restrictives

Pierre Gramegna (DP), ministre des Finances, a laissé entendre mercredi que la limitation par la France des importations de tabac à une seule cartouche pour les particuliers était illégale. Sans répondre directement à la question du député Mars Di Bartolomeo (LSAP), il rappelle le contenu d'une directive européenne de 2008 toujours en vigueur, qui stipule que la limitation ne peut être inférieure à 800 cigarettes, soit quatre cartouches.

En juillet, la France a fait passer un décret limitant largement les quantités que les particuliers peuvent transporter. Le texte n'autorise plus qu'une seule cartouche, soit dix paquets de vingt cigarettes, contre quatre cartouches auparavant. L'objectif affiché est de soutenir les buralistes et de lutter contre les trafics, certains revendant sur le territoire français des produits achetés à prix plus intéressant au Luxembourg. Entre le Grand-Duché et la France, «les prix des cigarettes vont du simple au double et le prix du seau de tabac est trois fois plus élevé en France», relève Mars Di Bartolomeo.

Juste avant que la mesure entre en vigueur, des fumeurs français s'étaient rués chez les buralistes du Luxembourg. Pour autant, aucune consigne ne sera donnée aux points de vente de tabac du Luxembourg, indique Pierre Gramegna. Ceux-ci vont nécessairement accuser un manque à gagner.

(jg/L'essentiel)