Rentrée joyeuse à l'École européenne de Mamer

Il y avait du soleil et des sourires sur le parvis de l’École européenne de Mamer, qui accueillait ce mercredi matin des centaines d’élèves de la maternelle au secondaire. Vers 8h, le parking se remplissait et des familles affluaient par dizaines avec enthousiasme.

«Je suis contente de rentrer et je me réjouis de passer en secondaire avec les grands», lance Alice, 11 ans, accompagnée de son frère Eliot. Photos souvenirs avec les parents et direction l’entrée, sans pression, pour ces enfants qui ont fait toute leur scolarité dans l’établissement.

Le port du masque maintenu en classe

Tout le contraire de cette famille de fonctionnaires européens, qui vient d’emménager au Luxembourg. Une découverte pour ses deux enfants de 4 et 6 ans. «On était venus en avance pour faire du repérage car l’endroit est immense. Pour nous, c’est un campus, ça change de leur ancienne école de village», sourit la maman.

Pour les plus grands, le regard est déjà tourné vers l’avenir. Matias et Jeronimo sont à la fois contents de retrouver leurs amis mais aussi un peu nerveux. «La S6 est une année importante et difficile. L’année prochaine, c’est déjà le bac», racontent les jeunes garçons de 16 ans.

Pour cette rentrée à l’École européenne, qui verra un nouveau directeur prendre prochainement ses fonctions, les restrictions sanitaires se sont légèrement assouplies. Si le port du masque reste obligatoire dans les classes et les couloirs, les élèves sont désormais autorisés à le retirer dans la cour de récré.

(yb/L'essentiel)