Un nombre record de colis livrés en novembre

La vente en ligne s'est intensifiée au cours de ces derniers mois en raison de la crise sanitaire et le nombre de colis à livrer a véritablement explosé.

Du côté de chez DHL Express, on s'est préparés à cette situation, comme le directeur général, François Remogna, nous l'a expliqué: «On s'attendait à une augmentation de 25% et on a renforcé nos équipes pour garantir un service toujours optimal. Nos prévisions étaient bonnes et on a recruté le personnel qu'il fallait. On fait également appel à la sous-traitance. Notre nouvelle chaîne de tri pour laquelle nous avons investi quelque 800 000 euros et qui est fonctionnelle depuis peu nous permet de trier les colis deux fois plus rapidement».

Chez POST Luxembourg, ce sont pas moins de 45% de colis supplémentaires par mois qui sont livrés depuis le mois de mars. Avec le Black Friday qui bat son plein et les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas, POST est passée d'un peu plus de 400 000 colis à 625 000 en octobre par rapport à l'an dernier. Pour novembre, la barre des 700 00 colis livrés devrait être dépassée alors que le chiffre en 2019 était de 425 000 sur la même période. POST Luxembourg incite ses clients à commander le plus tôt possible et à utiliser le service «PackUp» pour récupérer les colis plus facilement.

(Jean-François Servais/L'essentiel)