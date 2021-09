De nouvelles enseignes au Belval-​​Plaza

Sept nouvelles marques s'y installeront pour la première fois, dont trois font leurs premiers pas au Luxembourg. L'enseigne américaine de sneakers, Sidestep, en fait partie. Spécialisée dans la vente de chaussures et de vêtements de sport, elle appartient au groupe Foot Locker, dont une boutique doit également ouvrir, courant 2022.

L'enseigne de mode indépendante Dida Kids, destinée aux enfants de 0 à 12 ans, et la chaîne de librairie belge Slumberland BD World, spécialisée dans la vente de BD, mangas, comics et figurines, attaqueront aussi le marché luxembourgeois depuis Esch-Belval.

Arrivée d'une halte-garderie Hello Kids

Autres arrivées annoncées, celles de Claire's, marque de bijoux fantaisie, et La Boutique du Coiffeur, qui vend des produits professionnels de coiffure et d'esthétique aux particuliers. Medi-Marke, qui compte déjà une cinquantaine de parapharmacies en Belgique et au Luxembourg, est également attendue.

Enfin, dans le cadre du réaménagement du centre annoncé en février dernier, une halte-garderie Hello Kids de 409 m² arrive, et Saturn se réorganise sur 3 330 m², une surface revue à la baisse. Le magasin spécialisé en électronique et électroménager a signé un nouveau bail de 25 ans au Belval Plaza.

(L'essentiel/Mathieu Vacon)