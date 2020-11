«On doit essayer de repousser les limites»

L'essentiel: Comment se déroulent ces premiers mois avec votre nouveau club?

Anthony Moris, gardien de l'équipe du Luxembourg: On sort de cinq victoires consécutives et on est en tête de la D1B belge, donc ça se passe très bien. Les infrastructures sont exceptionnelles, avec un encadrement pro et on est l'un des seuls clubs en Belgique épargnés par le virus.

Malgré ces débuts heureux, étiez-vous impatient de retrouver la sélection?

J'avais hâte d'y retourner, parce que l'on a très bien réagi après la défaite contre le Monténégro, qui nous avait fait très mal. On avait à cœur de se racheter et on l'a fait.

Vous sentez-vous prêts pour les matches contre Chypre et l'Azerbaïdjan?

On doit essayer de repousser nos limites. On sait qu'on touche au but et qu'il faudra prendre six points sur six, mais on a maintenant des joueurs qui jouent les Coupes d'Europe et dans des grands championnats avec leurs clubs.

À vos débuts en sélection en 2014, pensiez-vous un jour arriver à ce niveau?

Au départ, on se demandait combien de buts on allait prendre, mais il y a eu une progression fulgurante ces dernières années. Maintenant, on joue nos matches pour gagner.

Pensez-vous avoir encore une marge de progression?

Bien sûr. Là, on parle d'une accession en Ligue B, mais un jour on jouera pour se qualifier pour une phase finale. On sait que c'est possible. On a déjà hâte d'être aux prochains éliminatoires pour se comparer à des gros.

(Recueilli par Tom Vergez/L'essentiel)