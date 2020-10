«L'Avenir» invite les Belges à ne pas venir ici...

C'est un ton que l'on ne leur connaissait pas. Preuve, peut-être, une nouvelle fois que l'heure est grave face au Covid-19 en province de Luxembourg, pourtant si proche du Grand-Duché. L'Avenir Luxembourg, le quotidien régional de référence, conservateur et modéré, appelle les Belges à ne pas aller au Grand-Duché pour la Toussaint. Une manière de communiquer qui ne devrait pas faire les affaires des restaurants et des bars au Luxembourg, au cas où des Belges souhaiteraient encore y aller, en toute légalité, dans les jours à venir.

«Séjour au Grand-Duché? Non. Restez chez vous!», titre de manière assez rude L'Avenir, ce vendredi 30 octobre 2020. Le message est clair, mais est-il proportionné? Des précisions suivent: «Les frontières avec tous nos voisins (Luxembourg et France) restent franchissables, sous différentes conditions. Seul le Luxembourg a maintenu pour l’instant ouverts ses cafés et restaurants. Si le tourisme n’est pas encore interdit, y compris en Belgique, le virus circule trop, lui aussi».

Dans les pages «nationales» du quotidien régional, un article est consacré à la manière dont les Belges peuvent circuler vers leurs pays voisins. Et le journaliste de rappeler d'emblée que c'est toujours possible, malgré les restrictions. Au Luxembourg aussi, on vous le rappelle encore une fois, il est toutefois vivement conseiller de limiter vos déplacements. Contrairement à la Belgique et à la France, au Grand-Duché, il est malgré tout toujours possible de venir dans un bar ou dans un restaurant. Au Luxembourg, être chez soi entre 23h et 6h est désormais la règle, mais n'attendez pas cette heure si vous venez de Belgique ou de France, car là aussi, vous êtes invités à être chez vous à 22h et à 21h. Aucune restriction n'est d'application pour les travailleurs frontaliers, mais n'oubliez pas votre attestation, si le télétravail est impossible.

(fl/L'essentiel)