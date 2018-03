Du slam pour apprendre à aimer le français

Pour la Journée internationale de la francophonie, ce mardi, et dans le cadre du Mois de la francophonie au Luxembourg, l’Institut français du Luxembourg est allé à la rencontre des lycéens. «Nous voulons mettre l’oralité de la langue française à l’honneur cette fois», a précisé Marina Daniel, attachée de coopération scientifique et universitaire à l’Institut français du Luxembourg.

Des ateliers dans quatre lycées



Quatre lycées au Grand-Duché ont organisé des ateliers slam dans le cadre de cette opération. Il s'agit de l'Athénée, du lycée Michel Rodange et du lycée Aline Mayrisch (Luxembourg-Ville) ainsi que l'École internationale de Differdange.

Cyril Detilleux et Hugo Ayala, alias Ozarm et Ayun, deux slameurs français, ont ainsi été invités à animer plusieurs ateliers, dans quatre lycées du pays. Tous deux ont par exemple initié une vingtaine d’élèves à la poésie et à l’écriture à l’École internationale de Differdange, ce mardi matin. «J’avais envie que mes élèves découvrent un art oratoire et qu’ils s’amusent avec les mots», a indiqué Caroll Lemarier, professeur de français.

«Le slam, c’est jongler avec les mots»

Parler de soi, des autres, avec un brin d’autodérision, telle était la consigne donnée aux jeunes. «J’ai choisi de parler des relations d’amitié. C’est un peu étrange quand on ne sait pas quoi écrire, puis on trouve un ou l’autre couplet et c’est sympa», a témoigné Olivier, 13 ans. «Écrire en anglais, c’est plus facile mais je trouve la langue de Molière magnifique», a ajouté Athénaïs, 12 ans.

Les élèves se sont ensuite essayé au slam en déclamant leurs idées couchées sur le papier. «Le slam, c’est jongler avec les mots, une forme orale de poésie. Chacun avec son style peut clamer ses sentiments», a expliqué Cyril, alias Ozarm. «C’est la première fois que je fais ce genre de poésie et j’adore», a confié Jean, 13 ans, lequel s’adonne régulièrement à l’écriture de policiers.

(Pierre François/L'essentiel)