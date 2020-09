Les professions médicales ne sont pas plébiscitées

En première ligne dans la crise du Covid-19, les professions de santé ont prouvé combien elles étaient essentielles. De quoi susciter un boom dans les formations? Pas encore répond Maly Goedert, directrice du Lycée technique pour professions de santé (LTPS) qui réunit près de 1 200 élèves sur trois sites (Bascharage, Ettelbruck et Luxembourg). «Nous avons une centaine d'inscrits de plus que l'an passé mais rien de notable. Après la crise financière de 2008, nous avions noté en 2012/2013 un élan vers ces professions qui garantissent un job et un salaire intéressant», précise-t-elle. Comme un effet à retardement des vocations nées chez les plus jeunes.

Le LTPS dispense des formations en français, luxembourgeois, allemand dès le secondaire (aide soignant, assistant en pharmacie) et propose des BTS (sage-femme, infirmier…) puis des spécialisations. Surtout à de jeunes adultes. Les élèves plus âgés se réorientant après une autre carrière restent rares. Difficile de revenir à l'école pour trois ou quatre ans, sans paie. «L'offre de formation en cours d'emploi reste assez limitée. Mais nous y travaillons», précise Maly Goedert.

En attendant, elle constate que les demandes pour devenir aide-soignant ont chuté de 400 à un peu plus de 150, ces dernières années. «C'est en raison des clichés sur la profession qui en négligent les responsabilités». Or, il y a des besoins. «Aide-soignants et infirmiers formés ici trouvent presque tous un emploi». Et des salaires attractifs: à partir respectivement de 3 200 et 4 580 euros bruts (hors nuits et dimanches) en début de carrière.

