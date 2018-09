Vacances finies pour les 6 000 jeunes Européens

Ce mercredi matin, à l'École européenne du Kirchberg, c'était petites mines et grandes embrassades. Les élèves sont fatigués de s'être levés si tôt mais ravis de retrouver les amis après les vacances. Les élèves des Écoles européennes du Kirchberg et de Mamer ont retrouvé leurs salles de classe avec douze jours d'avance sur leurs camarades de l'enseignement luxembourgeois. Ils sont 3 370 cette année au Kirchberg et 2 697 à Mamer.

«Globalement la rentrée était réussie, se félicite Martin Wedel, directeur à l'École européenne du Kirchberg. Cette année, des adaptations des programmes comprenant de l'évaluation par compétence attendent les élèves. On est aussi attentiste concernant le Brexit On a la garantie de garder nos enseignants détachés jusqu'en 2019 mais ensuite, on ne sait pas quel impact auront les décisions politiques sur le nombre d'enseignants et d'élèves dans notre section anglophone».

Les élèves, eux, ont leurs propres préoccupations. «On est content mais c'est notre dernière année avant le bac, elle va être intensive», raisonnent Laura et Cailan, 17 ans, et Aislinn et Lovisa, 16. Chez les petits, l'angoisse de la rentrée est beaucoup plus palpable. «Elle était tout excitée de faire son cartable, explique Liesbeth, la maman de Pia, 6 ans. Mais maintenant, elle stresse un peu car c'est son premier jour en primaire et pour tout dire, moi aussi». Emilia, 11 ans, également. «Elle vient de l'école luxembourgeoise, souligne sa maman Joanna. Pour elle, c'est beaucoup d'émotions autant de nouveautés».

(Séverine Goffin/L'essentiel)