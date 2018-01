ArcelorMittal chauffera le quartier de Belval

L'usine ArcelorMittal d'Esch Belval produit des palplanches, et bientôt aussi de l'énergie domestique. Le groupe sidérurgique luxembourgeois a présenté ce jeudi un projet de recyclage des fumées produites par son unité dans le sud du pays. Concrètement, ces fumées sortent à environ 400°C du four de réchauffage du train de laminage pour palplanches. Elles seront valorisées en passant dans un échangeur qui chauffera de l'eau à une centaine de degrés, qui sera ensuite injectée dans le réseau de chauffage urbain du quartier voisin de Belval, exploité par Sudcal.

«Le système permettra de couvrir 70% des besoins de chauffage du quartier de Belval, équivalant à la consommation de 4 000 maisons satisfaisant aux normes environnementales actuelles les plus strictes», précisent ArcelorMittal et le ministère de l'Économie, qui mettent en avant l'impact environnemental favorable.

Compenser la fermeture de la centrale Twinerg

Sudcal doit ainsi économiser 18 000 MWh par an et faire diminuer les émissions de CO2 de 5 000 tonnes par an. Les 30% de besoins énergétiques restants correspondent aux pointes de consommation en saison hivernale, et seront couvertes à base de gaz naturel. Le système est une alternative à la fermeture de la centrale Twinerg.

Son installation a été confié à DKEL, qui investit 2 millions d'euros, et il sera opérationnel en mai prochain. «On a un contrat de service avec cet intermédiaire, et on remet l'énergie dans le réseau de Sudcal en réalisant une opération neutre. On ne gagne pas d'argent et on n'en perd pas», complète Roland Bastian, directeur général d'ArcelorMittal Luxembourg. Pour le consommateur, le prix restera quant à lui inchangé. Un équipement similaire pourrait aussi être installé à l'usine de Differdange, a évoqué Roland Bastian.

Roland Bastian, directeur général d'ArcelorMittal Luxembourg:

(Mathieu Vacon /L’essentiel)