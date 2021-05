«On est habillés superchic et on ne peut pas rentrer»

Les élèves de terminale du Lycée Vauban sont déçus mais surtout en colère: pour célébrer le traditionnel percent (100 jours avant le bac même si on est plutôt à J-20), ils se sont tous mis sur leur 31 vendredi, à la veille des vacances. Les filles en robe longue et talons, les garçons en costume cravate.

Mais la direction leur a refusé l'entrée. «On ne comprend pas, on est tous habillés superchic, comme la direction finalement, on ne gêne personne mais on nous refuse l'entrée», raconte un élève. «On nous avait prévenus mais nous on voulait marquer le coup».

Sauf que ce que les élèves omettent de dire, c'est que le percent - qui devait se tenir de mercredi à vendredi - a tourné au vinaigre jeudi. «J'ai décidé d'arrêter le percent à cause de nombreux débordements», a indiqué à L'essentiel la proviseure du lycée Vauban, Marguerite Poupart-Lafarge. «Ce devait être une ambiance bon enfant et au lieu de cela des élèves sont venus jeudi avec des pétards, des fumigènes et de l'alcool».

«Je me dois de garantir la sécurité de tous les élèves»

«Des collégiens ont pris peur, je me dois de garantir la sécurité de tous les élèves». Les terminales ont donc été renvoyés chez eux en fin de matinée «pour éviter que ça ne dégénère à nouveau et je leur ai bien signifié que le percent était terminé et que s'ils ne venaient pas en tenue normale le lendemain, ils ne seraient pas acceptés». Une punition collective évidemment vécue comme une injustice.

Ce vendredi, un bon tiers a respecté la consigne, d'autres se sont changés devant l'école ou sont rentrés chez eux. «Tous les élèves qui respectent les règles seront évidemment accueillis au lycée aujourd'hui».

