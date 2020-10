«Au Luxembourg, on craint de vivre la même situation»

Fermés depuis dimanche soir, suite à une décision du gouvernement tombée vendredi, les restaurants belges n'ont plus l'autorisation d'ouvrir pendant un mois. Cette situation provoque-t-elle un afflux de clients belges dans les restaurants luxembourgeois? «Nous accueillons plus de monde, c'est clair, mais je n'ai pas envie de m'étaler sur la question», avoue un restaurateur, qui possède son établissement le long de la frontière entre Bastogne et Arlon. «Nous avons beaucoup de connaissances de l'autre côté de la frontière qui ne rigolent pas du tout et c'est toujours dangereux de profiter d'une situation que l'on n'a pas demandée. L'impact est donc positif, mais au détriment de nos amis et c'est vraiment malheureux...».

Et ce même restaurateur «de craindre de vivre une fermeture des restaurants au Luxembourg, dans les deux semaines à venir». «Au mois de mars, au début de la crise du Covid-19, le gouvernement nous avait laissé deux jours pour fermer et on n'est pas à l'abri d'une telle décision. Pour le moment, on ne sait rien et puis, de toutes façons, on apprend toujours tout au dernier moment». On le sent, les dernières déclarations de Xavier Bettel, samedi, n'ont visiblement pas rassuré totalement la profession.

«Pour le moment, on croise les doigts...»

Un sentiment partagé par Manuella, secrétaire du restaurant Le Bestial, à Graas, situé à quelques mètres de Sterpenich, et de la frontière belge. «J'espère vraiment que notre gouvernement ne va pas prendre la même décision qu'en Belgique», nous a-t-elle affirmé au téléphone, ce mardi après-midi. «En mars également, dans un premier temps, c'était non à la fermeture des restaurants et puis quelques jours après, on devait fermer. Deux jours après la fermeture des restaurants en Belgique, c'est difficile de mesurer l'impact réel, car on avait déjà beaucoup de clients belges qui continuent à venir. On est complet les week-ends depuis des semaines et on espère que ça va continuer, car si on ferme, ça va être la mort pour beaucoup de restaurants au Grand-Duché».

Localisés eux aussi à une centaine de mètres de la frontière belge, les restaurants du domaine de La Gaichel, dans la commune de Habscht, n'ont pas encore ressenti un vrai changement. «À l'exception de quelques séjours annulés au niveau de notre hôtellerie, on est toujours complets durant les temps de midi depuis la réouverture des restaurants au Grand-Duché, le 29 mai 2020», souligne Camille de La Gaichel. «C'est très dommage pour nos collègues belges et on partage désormais cette crainte de devoir fermer. Pour le moment, on croise les doigts, mais quand on voit que l'Irlande se confine à nouveau totalement, on n'est pas forcément rassurés...».

(Frédéric Lambert/L'essentiel )