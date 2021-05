441,1% de TVA encaissés en plus en quatre mois!

Un solde presque à l'équilibre sur les quatre premiers mois de l'année et des finances publiques qui reviennent peu à peu à la normale. Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, se réjouit «du rétablissement désormais confirmé de nos finances publiques». Il a dressé le bilan au 30 avril devant les députés des commissions concernées. «Les chiffres observés confirment un certain retour à la normale», indique un communiqué du gouvernement transmis lundi.

Ainsi, les recettes fiscales de janvier à avril 2021 augmentent de 21,4% par rapport à la même période l'an dernier. «La comparaison doit être nuancée», indique le ministre, «en raison de l'impact majeur qu'a eu à l'époque l'éruption de la pandémie sur la collecte d'impôts et de taxes». Phénomène identique du côté des dépenses, qui diminuent de 4,4%. «Ce chiffre reflète notamment le coût du soutien étatique considérable pour subvenir aux besoins urgents des citoyens et des entreprises lors du premier pic de la crise».

Recettes en hausse

Au final, avec plus d'argent qui rentre et moins qui sort, le solde budgétaire s'améliore fortement et se retrouve quasiment à l'équilibre pour les quatre premiers mois de l'année en cours, se réjouit Pierre Gramegna. Dans le détail, les recettes obtenues grâce aux impôts sur les salaires progressent grâce à la baisse du chômage. L'Administration des contributions directes a touché, de janvier à avril, quasiment 3,38 milliards d'euros (+376,9 millions ou +12,5% par rapport à janvier-avril 2020).

L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA a encaissé elle 2,36 milliards d'euros, une hausse de 589,6 millions d'euros ou 33,3%! La hausse la plus spectaculaire est à mettre au crédit de la TVA: 331,7 millions d'euros perçus, en hausse de... 441,1%! «Ce résultat montre à quel point le confinement complet l'an dernier avait affecté l'encaissement des recettes», est-il écrit dans le communiqué du gouvernement. Avec de très nombreux commerces fermés, les ventes s'étaient en effet effondrées, affectant donc les recettes de la TVA. Les douanes et accises, elles, ont perçu 531,4 millions d'euros (+6,3%) depuis début 2021.

Côté dépenses, l'État a déboursé 7,23 milliards d'euros (-4,4%). Une baisse liée aux montants élevés des aides payées l'an dernier au début de la pandémie. Ainsi, les prestations sociales, y compris le chômage partiel, ont baissé de 32,7% cette année par rapport à janvier-avril 2020. Au final, le solde de l'administration centrale se situe à -29 millions d'euros au 30 avril 2021, une jolie amélioration de 1,6 milliard d'euros par rapport à 2020. «Grâce à l'ouverture progressive de notre économie, combinée à l'avancement rapide de la vaccination, je suis confiant que l'activité économique revient de plus en plus à la normale», conclut Pierre Gramegna.

