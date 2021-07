«Parlons de foot» avec Jeremie sur YouTube

Quand on aime, on ne compte pas! Actif sur YouTube depuis février 2020, Jeremie Hertz a déjà publié 72 séquences sur sa chaîne intitulée «Parlons de foot». De la Ligue des champions aux différents championnats européens tout au long de la saison, le Luxembourgeois de 30 ans n'élude aucun sujet et en plein Euro 2020, il est particulièrement actif et productif.

Et au petit jeu des pronostics?



«Je suis trop mauvais sur la question», affirme Jeremie Hertz. «Il y a trop de surprises pour le moment lors de cet Euro 2020. Ce vendredi soir, le résultat entre la Belgique et l'Italie dépendra de la présence ou non d'Eden Hazard et de Kévin De Bruyne. Mais c'est sûr que les Italiens peuvent mettre en difficultés les Diables rouges. Quant à l'autre match, entre la Suisse et l'Espagne, il ne faut pas sous-estimer les Suisses après leur victoire contre la France».

«Je voulais créer ma chaîne depuis longtemps et je me suis lancé», se souvient Jeremie, contacté ce vendredi 2 juillet 2021. «C'est beaucoup de travail. Je réalise plus ou moins trois vidéos par semaine, voire même un peu plus pour le moment avec l'Euro. Cela me demande beaucoup de temps. En moyenne, quatre heures par vidéo, parfois plus, le temps de chercher des informations et je ne compte plus les moments où je m'énerve devant la caméra».

Professeur de langue luxembourgeois, le passionné de ballon rond réalise pourtant ses vidéos en français, «car je me sens plus à l'aise pour parler de football dans cette langue». «Depuis un mois, j'essaie vraiment de parler de tous les matchs qui m'intéressent», poursuit Jeremie. Présentation du groupe A à F, débrief des rencontres au terme de chaque journée, bilan de la phase de groupe, sans oublier les huitièmes de finale et les quarts de finale qui s'annoncent, le youtubeur a pour seul ambition «de se faire plaisir». «L'objectif, c'est d'atteindre le plus de vues possible, mais cela dépend beaucoup du hasard et des algorithmes».

Sa vidéo la plus consultée? «Cristiano Ronaldo: Retour au Real Madrid» est affichée à 12 000 vues sur sa chaîne. «C'est la preuve que c'est très aléatoire», souligne Jeremie. «Elle a été créée en avril 2020 et elle a seulement commencé à "buzzer" en décembre 2020». «Comment la Grèce a gagné l'Euro 2004 et fait pleurer Cristiano Ronaldo», avec 4 900 vues, et «Euro 2021 - Journée 12: Modric envoie la Croatie en 8e de finale», avec 3 100 vues, complètent le podium. En 7e position avec 1 500 vues, «Le Portugal s'en sort face au Luxembourg» a également été plébiscitée. «C'est une exception, car je parle peu du football luxembourgeois», reconnaît-il.

(fl/L'essentiel )