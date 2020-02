La peur du coronavirus gagne les restos chinois

Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus, dont la quasi-totalité des victimes sont originaires de Chine, certains commerces chinois du Luxembourg constatent une baisse d’affluence de leur clientèle. «Le nombre de clients baisse depuis les premiers cas de contamination en Europe», admet la serveuse d’une enseigne chinoise de la capitale. Dans son restaurant, les deux cuisiniers portent désormais des masques, une précaution qui n’est pas nécessaire d’habitude, mais qui rassure, selon la serveuse. Celle-ci se dit par ailleurs peu inquiète pour son commerce, puisque «pour l’instant, le Luxembourg n’est pas touché» par l’épidémie.

«C’est sûr, on a moins de monde en ce moment, mais c’est juste de la psychose, cela n’a rien à voir avec du racisme», relativise Lau, gérant d’un restaurant chinois du centre-ville, pas alarmiste non plus. Si dans d’autres pays le contexte de l’épidémie a fait rejaillir plusieurs cas de racisme antiasiatique, ses collègues et lui se disent beaucoup plus sereins: «En ce qui nous concerne, on n’a vraiment pas de problèmes».

Pas de soucis d’amalgames non plus pour les autres commerces asiatiques du centre-ville. «Cela ne nous touche pas du tout», affirme la gérante d’un restaurant vietnamien, en montrant autour d’elle sa salle comble.

(Valentin Rakovsky/L'essentiel)