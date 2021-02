Des chaînes d'infection «plus grandes qu'avant»

Depuis l’arrivée du variant britannique du Covid, décelé pour la première fois le 25 janvier dernier, la situation Covid s’est fortement dégradée dans les écoles et lycées. D’où la semaine d’école à la maison en cours, mais des mesures renforcées se profilent également à la rentrée après le congé de Carnaval le lundi 22 février.

Les autorités ont longtemps souligné que le taux d’infection dans les établissements scolaires suivait la courbe de la population générale. Mais «depuis quelques semaines, il est passé au-dessus, indique-t-on au ministère de l’Éducation nationale. Quand un cas positif se déclare, il dégénère plus souvent en chaînes d’infection et ces dernières sont plus grandes qu’auparavant».

Mesures annoncées cette semaine

Le ministère étudie la nouvelle stratégie à adopter. Cette-fois ci, enseignants et parents auront un peu plus de temps pour se retourner. «Les décisions seront prises et annoncées d’ici la fin de la semaine». Quelles seront-elles? Le ministère ne veut pas encore se prononcer.

D’un point de vue purement épidémiologique, le professeur Paul Wilmes, porte-parole de la Task-Force Covid-19, considère que le traçage joue un rôle «crucial», car les enfants et adolescents sont «plus souvent asymptomatiques que les adultes». Il ajoute qu’il faudra identifier où il reste de la marge de manœuvre «en augmentant encore l’aération des bâtiments, en généralisant les masques FFP2, en maintenant les groupes de présence A et B, etc.».

(Séverine Goffin/L'essentiel)