«Pourquoi le Luxembourg existe?», la vidéo qui buzze

«Une histoire riche et mouvementée!». Le ton est donné par Niels Julien-Saint-Amand, YouTubeur et auteur d'une jolie vidéo sur l'histoire du Grand-Duché. Baptisé «Pourquoi le Luxembourg existe-t-il?», ce condensé des grands marqueurs du Luxembourg à travers le temps a connu un succès «inattendu». Plus de 370 000 vues en deux semaines, le chef d'entreprise de 29 ans n'avait jamais connu cela avec ses précédentes réalisations sur sa chaîne «D-Mystif».

«Passionné d'histoire, je me suis lancé dans ce type de vidéo en 2014. L'idée, c'était d'évoquer des sujets peu abordés. Pourquoi le Luxembourg? Je n'ai aucun lien particulier avec le pays. C'est en regardant une carte que le Grand-Duché a suscité ma curiosité. En particulier deux questions: son régime politique et l'évolution de ses frontières», détaille le jeune homme originaire de la région parisienne.

«Comment ce petit pays a pu survivre?»

Pour bien faire le travail, Niels s'est appuyé sur les recherches de l'historien luxembourgeois Guy Thewes. Parfaitement mis en forme, clair et interactif, le résultat est bluffant. Du Saint-Empire romain germanique à l'occupation durant la Seconde Guerre mondiale en passant par le contrôle par les Habsbourg et l'appartenance au roi des Pays-Bas, rien n'est éludé.

Vous apprendrez notamment pourquoi la capitale a été équipée d'une forteresse, en plus de comprendre les convoitises des voisins belges et français, et les origines de la famille grand-ducale. «Dans ce contexte, je me suis demandé comment ce petit pays a pu survivre», glisse Niels.

Une question pertinente, à constater l'intérêt sur le site d'hébergement de vidéos. «C'est évidemment ma réalisation la plus regardée au Luxembourg. Mais aussi dans le reste du monde francophone, de la France à l'Afrique du Nord». Un nouveau coup de projecteur appréciable sur le Grand-Duché...

(Thomas Holzer/L'essentiel)