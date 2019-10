Khalid fait étape à la Rockhal ce dimanche

«Ces deux dernières années, j'ai gagné en maturité. Je m'imprègne davantage des émotions des autres. Je suis plus conscient de certaines choses, mais cela me rend aussi plus inquiet», reconnaissait récemment Khalid. Tout a pourtant été très vite pour l'Américain de 21 ans.

Khalid

Dimanche, 20 h 30, à la Rockhal, à Esch-Belval. Entrée: 40 à 65 euros.

Découvert à l'automne 2016 avec son premier single «Location», le chanteur soul/R'nB sort son premier album, «American Teen», en mars 2017. Avec à la clé un disque de platine. Ses nombreuses collaborations, avec Normani («Love Lies»), Billie Eilish («Lovely»), Benny Blanco et Halsey («Eastside») ou dernièrement Ed Sheeran («Beautiful People») et A Boogie Wit Da Hoodie («Right Back») contribuent à installer son nom sur le devant de la scène.

Pris dans le tourbillon du succès, l'artiste d'El Paso, au Texas, garde cependant la tête sur les épaules. En avril dernier, Khalid enchaînait avec «Free Spirit», un second album marquant un virage pop et qui se hissait en tête du Billboard. «C'est mon année. Je suis en train d'exploser, mes chansons marchent et j'ai de plus en plus de fans», lâche-t-il, sûr de lui. Dimanche, ils seront plus de 5 000 à venir l'admirer à la Rockhal.

(Cédric Botzung/L'essentiel)