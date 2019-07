Les députés européens du pays ont fait leur rentrée

1. Dag offiziell MEP ???????? et ass mir eng Éiher an ech wäert déi nächst 5 Joer alles ginn et geet ëm d’Zukunft vun... Publié par Monica Semedo sur Mardi 2 juillet 2019

Pendant que l’exécutif européen marchande les postes-clés à la tête des institutions européennes, le législatif organisait hier la séance inaugurale de la nouvelle législature au Parlement européen de Strasbourg. Avec six Luxembourgeois qui prenaient leurs fonctions pour un mandat de cinq ans: Isabel Wiseler-Lima et Christophe Hansen pour le CSV, Monica Semedo et Charles Goerens côté DP, Nicolas Schmit au LSAP et Tilly Metz pour déi gréng.

Pour Monica Semedo, «c'était une journée très impressionnante. Il a fallu sprinter un peu pour arriver à temps, et après c'était un moment très émouvant», raconte la nouvelle eurodéputée libérale. «Je me suis dit: "Monica, à partir d'aujourd'hui, tu pourras porter ton énergie pour faire avancer l'Europe, ces cinq prochaines années". Pour le reste, ç'a été un grand honneur pour moi».

Les commissions parlementaires seront réparties mercredi. Monica Semedo veut s'orienter vers des dossiers portant sur le social, l'emploi. «Ce que j'ai vécu c'est ce que beaucoup ont vécu. C'est important de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'éducation, et je veux que ce soit le cas partout en Europe».

Ergräifenden Moment zesummen mam Isabel Wiseler bei der Sessioun d’Ouverture vum europäesche Parlament #EP #FirstDay... Publié par Christophe Hansen sur Mardi 2 juillet 2019

Christophe Hansen, lui, était arrivé quelques mois avant la fin du mandat précédent, pour remplacer Viviane Reding, revenue au pays. Du coup, mardi, «c’était autre chose, c’était vraiment un moment plein d’émotion», souffle l’eurodéputé chrétien-social. Qui intégrera, lui, la commission du commerce international, pour laquelle il veut devenir le porte-parole du PPE, le mouvement européen auquel le CSV appartient. Il sera aussi membre suppléant pour la commission économique et monétaire («une commission-clé pour le Luxembourg») et de l’environnement.

Quant aux eurodéputés europhobes britanniques qui se sont donné en spectacle en tournant le dos, dans l’hémicycle, à l’hymne européen, il le déplore. «La décision sur le Brexit était une erreur. Mais la situation traîne depuis trop longtemps maintenant et il faut se reconcentrer sur les défis de l’UE et arrêter de faire de la gestion de crise». Optimiste, Monica Semedo rappelle, elle, que d’autres élus britanniques portaient «des tee-shirts contre le Brexit et pour l’Europe».

Rentrée parlementaire am Europaparlament. ???????? Publié par Metz Tilly sur Mardi 2 juillet 2019

