Prise en charge de la psychothérapie: ça traîne

À la fin de l'année dernière, la conciliation entre la Caisse nationale de santé (CNS) et la Fédération des associations des psychothérapeutes du Luxembourg (Fapsylux) échouait. Depuis, «la balle est clairement dans le camp du ministre de la Sécurité sociale, dont on attend qu'il rédige un règlement grand-ducal concernant la prise en charge des consultations par la CNS», explique Delphine Prüm, psychothérapeute et présidente de la Fapsylux.

Et si la médiation a permis de rapprocher les points de vue de la CNS et des psychothérapeutes, le bât blesse toujours sur les afflictions prises en charge par la CNS à l'avenir. «Nous ne voulons pas que nos patients soient discriminés en fonction de leurs troubles. Il n'y en a pas un qui vaille plus d'être remboursé et pas un autre», poursuit-elle.

«Comment un patient se retrouve dans le cabinet d'un psychothérapeute»

Du côté de la CNS, on veut aussi imposer la consultation d'un médecin généraliste après un premier rendez-vous avec un psychothérapeute afin d'éliminer tout risque de trouble somatique (NDLR: en clair qu'un problème de santé physique influe sur le moral de la personne). «Nous avons toujours été d'accord avec ce principe. La question est de savoir comment un patient se retrouve dans le cabinet d'un psychothérapeute», selon Delphine Prüm.

Les formes de psychothérapie qui seront prises en charge (quatre sont reconnues) ne sont pas encore tranchées, ni le nombre de séances remboursées.

(L'essentiel/Patrick Théry)