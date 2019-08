Des augmentations pour le personnel de Cargolux

Les négociations ont parfois été compliquées, mais elles ont finalement abouti. Une nouvelle convention collective a été mise en place pour les 1 300 salariés de Cargolux. Dans le détail, deux accord distincts ont été signés pour les périodes décembre 2018-décembre 2019 ainsi que du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Parmi les évolutions favorables aux employés, le personnel au sol verra son salaire augmenter de 6% et les pilotes de 4% après quatre années. Les personnes employées depuis décembre 2015 bénéficieront par ailleurs d’augmentations supplémentaires, et de jours de congés en plus «afin que tout le personnel soit au même niveau», indique Cargolux dans un communiqué, lundi.

«Cet accord garantit la sécurité de l'emploi dans notre compagnie en plus de contribuer à la durabilité de Cargolux tant sur le plan social qu'économique. Nous pouvons fortifier notre position d'acteur majeur du fret aérien au niveau international», a commenté Richard Forson, président et CEO de Cargolux.

« La reconnaissance des efforts des salariés au cours des années précédentes »

Paul de Araujo, secrétaire syndical du LCGB évoque lui «un accord nécessaire compte-tenu des concessions effectuées par les employés lors des précédentes négociations. Cette nouvelle convention se concentre sur les préoccupations essentielles de nos membres: une hausse des salaires, une répartition plus équitable entre temps de travail et temps libre et des limitations de temps de vol pour les pilotes».

Même satisfaction du côté de l'OGBL qui met également en avant «la reconnaissance des efforts des salariés au cours des années précédentes, et leur contribution aux résultats de l'entreprise», indique Michelle Cloos, secrétaire central.

D'après Cargolux, ce nouvel accord permettra également de recruter de nouvelles personnes et de «rester un employeur de premier choix au Luxembourg».

(th/L'essentiel)