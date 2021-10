La loi sur l'enseignement supérieur révisée

Comme tous les quatre ans depuis sa création, l'organisation de l'Université du Luxembourg a fait l'objet d'une évaluation externe. Les principales recommandations de la dernière en date, réalisée en 2020/2021, ont été présentées ce jeudi matin par Claude Meisch, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche: - Faire ressortir davantage l'importance de l'enseignement dans les documents stratégiques de l'Université. - Mettre en place un système d'assurance qualité institutionnel et intégré qui contribuera à maintenir et améliorer la qualité de l'enseignement; étendre les expériences en matière d'accréditations de programme et préparer le terrain pour une accréditation institutionnelle; développer et mettre en place un système de traçage des diplômés.

Chiffres clés de l'enseignement supérieur en 2020/2021:



- 36 069 étudiants inscrits, dont 33 589 qui ont obtenu une aide financière de l'État.

- Le pays d'études préféré des étudiants résidant était l'Allemagne (4 776 étudiants) suivi du Luxembourg (3 989 étudiants) et la Belgique (3 497 étudiants).

- 13 403 étudiants résidents étaient inscrits dans un premier cycle menant au bachelor, 5 172 au deuxième cycle menant au master, et 289 au troisième cycle menant au doctorat.

Dans la foulée de cette évaluation, le ministre a indiqué qu'une «stratégie nationale de l'enseignement supérieur sera développée, la loi sur l'enseignement supérieur sera révisée et le besoin en formations relevant de l'enseignement supérieur feront l'objet d'une réflexion nationale».

Développer les programmes de formation continue

Une université privée, institution d'enseignement supérieur privée ainsi que ses programmes doivent être accrédités pour être autorisés à distribuer des diplômes et offrir une formation universitaire. Avec la révision de la loi sur l'enseignement supérieur, l'Université du Luxembourg et ses différents programmes de formation seront également soumis à cette procédure. «La stratégie nationale de l'enseignement supérieur ne va pas complètement changer. Certains aspects seront précisés. Par exemple, pour être accréditée comme institution de formation supérieure, il faut proposer un certain nombre de professeurs et d'encadrants pour assurer une formation de qualité, ce qui n'est pas bien défini dans la législation actuelle.

Un autre point sur lequel le ministre a insisté est l'importance de la formation continue, également dans le domaine universitaire. «C'est pourquoi le Competence Centre de l'Université du Luxembourg sera amené à développer son offre de formation universitaire continue en fonction des besoins constatés et permettre à terme, à l'issue de ces formations, l'émission de certificats, de crédits ECTS, pour démontrer qu'il y a une qualité et une valeur académique derrière ces programmes de formation continue», ajoute Claude Meisch.

(Marion Mellinger/L'essentiel)