Les fondus de loisirs créatifs seront à la fête

Les stands à Luxexpo The Box vont crouler sous la laine, le papier, les tissus, les perles, les boutons, les pierreries… pour le plus grand bonheur des amateurs de loisirs créatifs. La population de ces adeptes de tricot, scrapbooking, décoration culinaire, costumisation de vêtements… a «fortement augmenté en dix ans, explique Marvin Okken, un des organisateurs de l’événement. Les loisirs créatifs séduisent de plus en plus les jeunes adultes. Et les visiteurs viennent avec leurs enfants».

Un intérêt pour le do it yourself (NDLR: faites-le vous-même) qu’il explique par l’envie du public de personnaliser et d’individualiser les produits qu’il achète. Le salon ne sera pas que l’occasion de se fournir en matériel. Des ateliers permettront d’élargir son savoir-faire et de découvrir des tendances. Certaines sont d’anciennes modes de retour. «C’est le cas du graphisme en fil tendu». La technique ravira les nostalgiques qui créaient, enfants, des structures géométriques en fil tendu sur du carton.

D’autres techniques et matières sont, en revanche, «nouvellement utilisées, comme la stéatite, une roche tendre connue sous le nom de pierre de savon qui peut être facilement travaillée pour créer des accessoires et bijoux».

• Expo Creativ Luxembourg. Vendredi, de 14h à 19h, samedi, de 10h à 19h, et dimanche, de 10h à 18h, à Luxexpo The Box.

(Séverine Goffin/L'essentiel)