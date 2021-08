Préparez-​​vous à un temps très agréable dans le pays

Nombreux sont les superstitieux qui redoutent la malchance à l'occasion du vendredi 13. Qu'ils se rassurent, cela ne s'applique pas aux prévisions météo: MeteoLux promet un week-end particulièrement ensoleillé. Ce vendredi en particulier, l'air se réchauffe: d'abord un peu nuageux, le ciel va s'éclaircir dans l'après-midi et le mercure atteindra 29 degrés. Avec un total de onze heures d'ensoleillement tout au long de la journée! Le soir, les températures resteront comprises entre 24 et 26 degrés. L'air sera plus frais au cours de la nuit, avec 14 à 16 degrés attendus dans le nord du pays, et entre 16 à 18 degrés dans le sud.

Samedi, la journée sera particulièrement agréable avec un maximum de 25 degrés, 14 heures de plein soleil et surtout pas de nuages. Dimanche également, le Luxembourg peut s'attendre à une belle journée d'été avec jusqu'à 26 degrés et dix heures de soleil.

Que les résidents et touristes en profitent, la météo devrait être plus contrastée en début de semaine prochaine. Le vent et les nuages devraient faire leur apparition, et le soleil sera moins présent avec quatre heures seulement d'ensoleillement par journée. Comptez 19 degrés côté températures. Un temps plutôt nuageux qui devrait perdurer jusqu'à mercredi.

(mei/L'essentiel)