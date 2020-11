Le chômage grimpe de 19,5% sur un an en octobre

Avec 17 971 demandeurs d'emploi inscrits à l'Adem en octobre, les chiffres du chômage, impactés par la crise liée au Covid, restent élevés. Sur un an, cela représente une forte hausse de 19,5%. Par rapport au mois de septembre, le nombre de chômeurs a grimpé de 0,5%, après une baisse pendant l'été. Le nombre de demandeurs d'emploi reste toutefois moins élevé qu'en avril, quand il dépassait les 20 000. Le taux de chômage, lui, s'établit en octobre à 6,3% de la population active, comme en septembre.

D'après l'Adem, «la hausse du chômage observée sur un an s'explique essentiellement par une baisse des sorties vers l'emploi, plutôt que par une hausse des inscriptions». Difficile en effet de retrouver un travail dans le contexte actuel. «Ces sept derniers mois, les inscriptions des demandeurs d'emploi résidents ont baissé de 4% par rapport à la même période l'an passé» mais «le nombre de dossiers clôturés a baissé de 17%». Le nombre de postes vacants est lui aussi en baisse, de 8,5%, par rapport à octobre 2019.

Si le chômage augmente plus vite chez les moins de 30 ans (+27,2% sur un an), les chômeurs de 45 ans et plus restent les plus nombreux, avec 7 326 inscrits à l'Adem. Le chômage longue durée continue de poser un problème, avec une majorité d'inscrits depuis 12 mois et plus. 8 761 chômeurs le sont depuis plus d'un an (+31,4%), dont 6 476 (+35,7%) sans aucune activité.

