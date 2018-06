Que faire ce week-​​​​end au Luxembourg?

Une nuit légendaire au château

Samedi, les ruines magnifiques du château d’Esch-sur-Sûre plongeront à nouveau dans un univers fantastique lors de la 14e Nuit des légendes. Vous pourrez trouver plus de détails sur la manifestation dans cet article.

Nuit des légendes. Samedi, dès 18h, au château d’Esch-sur-Sûre. Feu d’artifice à minuit.

Un festival à l'abbaye

Si le concert de Sting et Shaggy, samedi soir à Belval affiche déjà complet, les mélomanes pourront quand même trouver leur bonheur musical ce week-end au Siren's Call. Ainsi, pour sa seconde édition, le festival indie de l’Atelier met douze groupes à l’honneur sur cinq scènes, autour de Neumünster. On y retrouvera notamment MGMT, Eels ou encore Parcels. En tout, douze groupes se produiront dans ce cadre magnifique. On pourra notamment entendre le projet électro du Luxembourgeois Pascal Schumacher.

Siren's Call. Samedi, à partir de 15h, à Neumünster. Entrée: 48 euros.

Eels fait partie des têtes d'affiche du Siren's Call

Rodemack plonge dans le Moyen Âge

De l'autre côté de la frontière, le petit village français de Rodemack revêt ses habits médiévaux. À cette occasion, tous les habitants de la cité ont mis la main à la pâte pour recevoir dans les meilleures dispositions leurs visiteurs. Au milieu des vieilles pierres, plus de 70 échoppes proposeront des articles de l’époque. Le village s’animera, jusque tard dans la soirée, au rythme des musiques et des traditions médiévales.

Rodemack, cité médiévale en fête. Samedi, à 13h, et dimanche, à 10h, à Rodemack.

Dudelange réunit le monde

La place de l’Hôtel-de-Ville de Dudelange va se parer de mille couleurs. Cela commencera dès samedi, 9h, avec un petit-déjeuner gratuit issu du commerce équitable. Dimanche, place au Marché du monde, avec des spécialités culinaires et de l’artisanat du monde entier.

Marché du monde. Dimanche, à 13h, place de l’Hôtel-de-Ville, à Dudelange.

Un minigolf artistique

C’est un minigolf particulier que les visiteurs des Rotondes découvriront, à partir de ce vendredi. Les 18 trous ont été conçus comme autant de stations créées par des artistes ayant accompagné le site culturel depuis ses débuts. De quoi se divertir tout en profitant d’une exposition à valeur rétrospective.

«Une nouvelle approche du minigolf». À partir de ce vendredi, 15h, et jusqu’au 26 août, aux Rotondes, à Luxembourg.

De l’action au parc du Galgenberg

Dimanche, le parc du Galgenberg se transformera en parc d’attractions dédié aux activités sportives pour le «Sport, Spill a Spaass». Au programme, de nombreux ateliers d’initiation et animations sportives seront proposés par les associations locales dans l’espoir de convaincre les jeunes, mais aussi les adultes, de rejoindre leurs rangs pour y pratiquer du sport.

Sport, Spill a Spaass. Dimanche, de 11 à 18h, au parc du Galgenberg, à Esch-sur-Alzette.

Le KuFa revisite le blues

En provenance du nord du Grand-Duché, The Rusty Chair réinterprète à sa manière des classiques blues et folk de Johnny Cash, Howlin’ Wolf, Tom Waits, Bob Seger ou Bob Dylan. La formation luxembourgeoise se produit en configuration acoustique, avec banjo, guitare, basse et accordéon.

The Rusty Chair. Demain, 20h30, au Ratelach, le bistrot de la Kulturfabrik, à Esch-sur-Alzette. Gratuit.

Ça, c'est une bonne reprise de «Bella Ciao», par The Rusty Chair:

En hommage à Thierry

L’expo «Thierry!», au Pomhouse à Dudelange, rendra hommage à feu Thierry van Werveke (1958-2009), icône de la culture populaire luxembourgeoise. Elle ouvrira dimanche et durera jusqu’à la fin de l’année.

Entrée gratuite

Des affaires à chiner

Comme tous les premiers dimanches du mois, les visiteurs du vide-grenier de la ville de Luxembourg vont pouvoir chiner parmi les affaires dont d’autres particuliers veulent se défaire. Dimanche, il se tiendra avenue de la Gare.

Soleuvre sur des rythmes latinos

Musicien et compositeur professionnel, reconnu parmi les meilleurs joueurs de conga en Europe, Eric Durrer marie les musiques cubaines et brésiliennes, avec une pincée de jazz et de funk, avec son groupe Choco y sus Cómplices.

Choco y sus Cómplices. Samedi, 20h, à l’Artikuss, à Soleuvre. Entrée: 16/22 euros.

Les artistes au marché

Dimanche, à Walferdange, les passionnés d’art qui en ont fait leur hobby proposeront leurs œuvres lors d’un grand marché qui se déroulera de 11 à 19h, au Centre omnisports Prince Henri.

Des sorties en club

Les soirées seront aussi animées dans les clubs. Ainsi, le White Luxembourg, à Fœtz, accueille quatre DJ pour «The Lineup 2 X Saturdays Kizomba», ce vendredi soir à partir de 23h. Le même établissement ouvrira sa scène au rappeur Força Suprema, originaire de Lisbonne, pour un showcase prévu samedi à 23h. En ville, le Spot 48 annonce une dizaine de DJ pour une soirée spéciale placée sous le signe des sonorités dubstep et drum'n'bass.

