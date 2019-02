Un détournement de deux millions d'euros à la CNS

Le ministère de la Sécurité sociale a annoncé lundi le dépôt d’une plainte contre deux fonctionnaires de la Caisse nationale de santé (CNS), pour détournements de fonds.

Selon des informations de L’essentiel, la fraude porte sur un montant de 2 millions d’euros. Une somme détournée sur une dizaine d’années. L’arnaque a été constatée la semaine passée. Toujours selon nos informations, les deux femmes incriminées falsifiaient des documents, principalement des ordonnances en provenance de l’étranger, hors Union européenne. Les virements étaient effectués sur des comptes bancaires de proches des coupables présumés.

«À ce stade, il n’est pas possible de fournir plus d’éléments pour ne pas entraver l’enquête»

«Les agents concernés ont été immédiatement dispensés de leur service et la CNS a entrepris toutes les démarches internes, légales et juridiques nécessaires dès la connaissance des faits. Ainsi, une plainte a été déposée et les autorités judiciaires ont été saisies», a indiqué le ministère dans un communiqué. L’affaire a entraîné lundi en fin d’après-midi la convocation d’une réunion extraordinaire du conseil d’administration par le président de la CNS, Christian Oberlé.

Romain Schneider, ministre de la Sécurité sociale, abordera le sujet avec les députés de la commission parlementaire du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, ce mardi matin. «À ce stade, il n’est pas possible de fournir plus d’éléments pour ne pas entraver l’enquête», conclut le communiqué.

