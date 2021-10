«N'importe qui» pourra produire du cannabis

Voici 25 ans que Norbert Eilenbecker cultive du chanvre industriel, à Kalborn, près de Clervaux. Sur 14 hectares, avec son associé André Steinmetz et quinze personnes, sa société Cannad'Our récolte l'été plus d'une tonne de fleurs séchées par an et des graines pour en tirer de l'huile, du thé... et depuis une dizaine d'années, de l'extrait de CBD. «J'ai été le premier en Europe», assure-t-il. Citant les atouts du chanvre (fixation de CO2, fibre, isolation) Norbert Eilenbecker y voit «la plante du 21e siècle».

Alors quand le gouvernement a parlé de légaliser le cannabis, variété plus riche en tétrahydrocannabinol (THC) aux effets psychotropes, l'ancien producteur de lait a suivi l'affaire de près. Vendredi, la ministre de la justice, Sam Tanson, a finalement annoncé que chaque ménage pourra cultiver quatre plants à la maison. Les sanctions pour la possession de moins de 3 grammes seront allégées (25 à 500 euros d'amende contre 251 à 5 000 euros) sans inscription au casier judiciaire. Au-delà, la personne sera considérée comme un dealer et la tolérance zéro reste de mise au volant.

«Certains arrêteront vite»

Alors que le projet de loi est attendu début 2022, Norbert Eilenbecker estime qu'il faudrait d'abord «définir le taux de THC autorisé. Trois grammes à 1% ou 27% cela n'a rien à voir». Pour lui, produire du cannabis à la maison ou sur son balcon sera «à la portée de n'importe qui. Un mètre carré pourrait selon lui suffire pour quatre plants. «On trouve de petites serres avec la lumière et les engrais qui produisent presque automatiquement», dit-il. Les graines se trouveraient aisément via Internet et il serait possible de faire «trois récoltes par an et, avec quatre plants, d'avoir des fleurs toute l'année.

Des gens essaieront, assure-t-il, mais «comme avec les magasins de CBD, certains arrêteront vite». Norbert Eilenbecker aurait néanmoins aimé que le projet du gouvernement aille plus loin. «Il est facile de dire on va légaliser, mais moins de le faire», admet-il, avant de souligner «que permettre de produire sur des hectares ferait chuter les prix et reculer la criminalité».

(L'essentiel/Nicolas Martin)